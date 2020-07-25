Тюменские моржи примут участие в "Черноморской эстафете Победы"

"Черноморская эстафета Победы" пройдет с 20 октября по 7 ноября. Спортсмены преодолеют 555 км в Черном море.
Маршрут эстафеты проляжет вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. День воинской славы, 7 ноября, спортсмены встретят в Севастополе. Всего планируется участие 30 пловцов со всей страны.
В числе организаторов - тюменские моржи из центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень", пишет "Вслух.ру".
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