В Тюменской области продолжается работа по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

В регионе осуществляет свою деятельность федеральная экспериментальная площадка по теме "Совершенствование системы подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону посредством организационных, методических, технологических инноваций на основе модели межрегионального ресурсно-методического центра".

Напомним, в рамках работы ФЭП Олимпийский Совет Тюменской области участвовал во всероссийском конкурсе на предоставление грантов в целях выполнения государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта". Организация стала победителем с проектом "Воспитательный потенциал спортивной среды учреждений, реализующих программы спортивной подготовки по биатлону и лыжным гонкам".

На сегодняшний день реализация проекта идет в плановом режиме. Уже разработаны концепция диагностики воспитательного потенциала спортивной среды, критериально-измерительный инструментарий и компьютерная программа. Идет апробация комплексной системы диагностики. В период с 21 мая по 20 сентября пройдет сбор фактической информации о типичных трудностях и предпочтениях в деятельности тренеров, о социально-психологическом портрете детского тренера и спортсмена-подростка, о характере воспитательных взаимодействий в триаде "тренер-спортсмен-родитель", об отношении к ПАВ (допингу) тренеров, подростков и родителей, а также о качестве спортивных услуг и др.

Кроме того, 6 мая состоялась видеоконференция под руководством заместителя министра спорта РФ Марины Томиловой, где были рассмотрены основные вопросы по реализации и внедрению проектов, озвучены проблемы регионов и совместно разработаны пути их решения, а также утвержден регламент отчетности, которую необходимо предоставлять в Минспорт.

Проект реализуется совместно с ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" и ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой". Научный руководитель проекта - доктор педагогических наук, профессор ТюмГУ Ирина Манжелей, куратор проекта - заместитель директора по организационно-методической работе ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой" Надежда Овчинникова.