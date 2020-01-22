В Тюмени прошел второй этап Детской лиги дзюдо Тюменской области

Поединки второго этапа Детской лиги дзюдо Тюменской области среди младших юношей до 15 лет и мальчиков до 13 лет состоялись в центре "Тюмень-дзюдо".

Лидерство сохранили "Молодогвардейцы" (до 15 лет, 5 побед), "Кадеты" и "Новый Поток" (до 13 лет, 7 побед), "Сборная Свердловской области" ("Уральский дивизион", до 15 лет, 6 побед).

Третий этап Детской Лиги Тюменской области стартует 2 февраля. На соревнованиях выступают более 450 участников из 44 команд Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей.