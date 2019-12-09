Чемпионкой Европы по плаванию стала тюменка

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Спортсменка из Тюмени Елизавета Клеванович в составе сборной России завоевала золотые награды Чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.

Финал в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем на 25 метрах завершился в Глазго в ночь с 7 на 8 декабря. В квалификационном раунде тюменская спортсменка, впервые попав на взрослый турнир такого уровня, выступала последней и помогла россиянам отобраться в финал на лучшую дорожку, проплыв дистанцию за 24,47 секунды.

В финальном заплыве сборная России не только убедительно завоевала золотые медали, но и установила новый рекорд Европы на короткой воде. Вторыми стали представители Великобритании, бронза досталась французским пловцам.

Елизавете Клеванович в настоящий момент 18 лет, но за её плечами уже победы на юношеской Олимпиаде в Аргентине и первенстве Европы в Финляндии.