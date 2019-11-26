Десять призовых мест принесли тюменцам соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области"

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

На межрегиональных соревнованиях по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области" воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой заняли 10 призовых мест из 18 возможных. Состязания проходили на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 21-24 ноября.

Официальное открытие межрегиональных соревнований состоялось 22 ноября. На торжественном событии собрались спортсмены, их тренеры, организаторы соревнований, любители биатлона и, конечно, призеры и победители Олимпийских игр: Альбина Ахатова, Павел Вавилов, Галина Куклева и Ольга Мельник, причем Ольга Ивановна и Галина Алексеевна была рядом со спортсменами и в соревновательные дни.

Перед участниками выступили атлеты с показательными выступлениями по гиревому спорту и акробатическому рок-н-роллу, затем присутствующие окунулись в детство и поиграли в лото. Спортсмены получили напутствия и пожелания отличных успехов, зарядились позитивными эмоциями от приятных встреч и общения друг с другом.

В группе "ОСШОР Л.Н. Носковой" в социальной сети "ВКонтакте" состоялся конкурс "Сто вопросов к чемпиону". За самый грамотный и глубокий вопрос приз получила Наталья Красногорова – мама воспитанницы школы олимпийского резерва Ксении Красногоровой, занявшей в спринте 6 место. За самое активное участие была вознаграждена Елизавета Лупатова, воспитанница спорткласса. Олимпийцы отвечали на вопросы, доставая бочонки для игры лото. В это время на экранах шли трансляции памятных соревнований, и когда наши олимпийцы побеждали, весь зал замирал от восторга.

Луиза Николаевна Носкова, победитель и Олимпиады 1994 года, и 24-го Чемпионата мира по биатлону, директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону, из-за травмы не смогла присутствовать на соревнованиях, но записала видеообращение к участникам и зорко следила за выступлениями по трансляциям в социальных сетях.

В первый соревновательный день, 23 ноября, в спринте на 6 км среди юношей 16-17 лет тюменцы заняли на пьедестале почета две ступени: первым стал Никита Малюгин, Артур Исхаков занял второе место. Замкнул тройку лидеров Леонид Балуков, представляющий Камчатский край.

В спринте на 7,5 км среди юношей 18-19 лет в активе тюменцев сразу две медали: золото выиграл Станислав Ильиных, а Павел Менделеев финишировал с третьим результатом. Между представителями Тюменской области оказался участник сборной команды Санкт-Петербурга Павел Ляшок.

В спринте на 4,5 км среди девушек 16-17 лет воспитанницы тюменской ОСШОР Л.Н. Носковой заняли весь пьедестал почета. Первой стала Маргарита Болдырева, второй - Камила Вовк, а бронзу завоевала Анастасия Чурилова.

Девушки 18-19 лет выступали в спринте на 6 км. Пальму первенства завоевала Любовь Калинина из Саранска. Второй стала Анастасия Зенова, представляющая Смоленск, третьей финишировала Виктория Петрова из Санкт-Петербурга.

Второй соревновательный день, 24 ноября, был посвящен смешанным эстафетам. Участникам 2001-2002 годов рождения предстояло преодолеть 6 км (для девушек) и 7,5 км (для юношей), и победу в забеге праздновали тюменцы Екатерина Коркина и Станислав Ильиных. Второе место осталось за командой ЯНАО в составе Дианы Крупской и Максима Яргутова. Третий результат показали Любовь Калинина и Александр Корнев, выступающие за смешанную команду Удмуртии и Республики Мордовия.

В смешанной эстафете (4,8 км + 6 км) среди участников 2003-2004 года рождения тюменцы также выступили весьма уверенно: вторыми финишировали Камила Вовк и Артур Исхаков, на третьей позиции – Анастасия Ильенкова и Владислав Петров. Золото же досталось команде Камчатского края: Арине Солдатовой и Леониду Балукову. Стоит отметить, что в этом забеге в топ-10 попали сразу 7 тюменских пар.

Межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области" проходили с 21 по 24 ноября на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". За победу боролись более 100 спортсменов из Тюменской, Московской, Свердловской и Новосибирской областей, представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Удмуртии, Мордовии и Чувашии.

Для участвующих в состязаниях воспитанников ОСШОР Л.Н. Носковой особые призы приготовил агрохолдинг "Юбилейный". Спортсмены, показавшие самые впечатляющие результаты, получили профессиональную лыжную экипировку.

С протоколами Межрегиональных соревнований по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области" можно ознакомиться здесь.