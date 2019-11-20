В Тюмени биатлонисты поборются за "Призы олимпийских чемпионов" и агрохолдинга "Юбилейный"

Уже в этот четверг, 21 ноября, на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнутся Межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области". Для участвующих в состязаниях воспитанников ОСШОР Л.Н. Носковой особые призы приготовил агрохолдинг "Юбилейный".

Торжественное открытие соревнований состоится 22 ноября в 17:00. На следующий день, 23 ноября, в 11:00 соревнования стартуют спринтом на 7,5 км. среди юношей 2001-2002 г.р. В 13:00 пройдет спринт на 6 км. среди юношей 2003-2004 г.р и девушек 2001-2002 г.р. Наконец, в 15:00 начнут состязаться девушки 2003-2004 г.р., их ждет спринт на 4,5 км.

В воскресенье, 24 ноября, зрителей ждут одиночные смешанные эстафеты. В 11:00 девушки начнут гонку на 6 км., а юноши преодолеют 7,5 км. В 15:00 будет дан старт заезду на 4,8 км. среди девушек и на 6 км. для представителей сильной половины человечества. Церемонии награждения пройдут по окончанию каждой из гонок.

Воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва Л.Н. Носковой, показавших в заездах лучшие результаты, ждут специальные призы партнера соревнований и спортшколы, агрохолдинга "Юбилейный" - профессиональная лыжная экипировка. Компания приняла решение об отказе от традиционных подарков своим партнерам к Новому году в пользу поддержки и мотивации юных спортсменов.

"Наши партнеры чувствуют потребность быть причастными к добрым делам. При этом есть люди, для которых те средства, которые мы закладывали в свой бюджет на подарки, - своего рода, путевка в жизнь. С помощью такой лыжной экипировки спортсмены смогут более качественно тренироваться и в результате более успешно представлять Тюменскую область на соревнованиях. Особенно приятно осознавать, что мы можем им в этом помочь, еще и потому, что лыжи - корпоративный вид спорта в нашей компании уже порядка 40 лет, лыжные гонки являются одним из этапов ежегодной спартакиады трудовых коллективов", - отметил генеральный директор агрохолдинга "Юбилейный" Сергей Мамонтов.

Межрегиональные соревнования по биатлону на "Призы олимпийских чемпионов Тюменской области" пройдут по адресу: Тюменский район, ОЦЗВС Жемчужина Сибири (с. Мичурино).