Тюменка вошла в состав сборной России по плаванию

Фото предоставлено пресс-службой ГАУ ТО "ОСШОР"

Спортсменка из Тюмени Елизавета Клеванович будет защищать честь России в составе сборной по плаванию на Чемпионате Европы в 25-метровом бассейне, который состоится с 4 по 9 декабря в Глазго (Великобритания).

Всего в состав сборной вызвано 30 спортсменов, еще шесть составят резерв, в котором также есть представитель Тюменской области – Дмитрий Мальцев, воспитанник Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

При выборе членов сборной команды учитывались результаты выступлений спортсменов на прошедшем в Казани с 5 по 10 ноября Чемпионате России, а также этапы Кубка ISL по плаванию в 25-метровом бассейне в Неаполе (12-13 октября), Луисвилле (19-20 октября) и Будапеште (26-27 октября).

На завершившемся в Казани Чемпионате России тюменцы, вошедшие в состав сборной, показали достойные результаты, практически всегда "доплывая" до финала. Так Елизавета, воспитанница ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва", завоевавшая бронзу на "Универсиаде – 2019", финишировала на четвертом месте в спринте вольным стилем.

В общекомандном зачёте субъектов России среди пловцов второй группы Тюменский регион стал шестым из 32 команд.