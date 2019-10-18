Воспитанница ОСШОР Луизы Носковой вошла в состав сборной области на всероссийском фестивале ГТО

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Маргарита Болдырева, спортсменка ОСШОР Л.Н. Носковой, стала участницей финального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в составе сборной команды Тюменской области.

Фестиваль стартовал накануне, 17 октября, в Ялте (Республика Крым) на базе МДЦ "Артек" и продлится до 6 ноября. Участникам со всех уголков России предстоит соревноваться по 8 видам испытаний, которые завершатся "Эстафетой ГТО". В каждом из соревнований спортсмены будут зарабатывать баллы в копилку своей сборной, чтобы в итоге определить сильнейшую команду страны.

Попасть в состав команды региона непросто и почетно, так как субъект представляют всего 8 участников: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. По всей России за право представлять свои регионы боролись более 250 тысяч школьников, а в финальном этапе фестиваля покажут себя 654 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО.