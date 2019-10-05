Тобольские подростки сразятся в турнире по баскетболу

Восемь команд примут участие в турнире по баскетболу среди подростков, нуждающихся в помощи и поддержке. Соревнования состоятся 12 октября в селе Верхние Аремзяны. Главный приз – возможность бесплатно посещать местный спортивный клуб.

После турнира 60 участникам присвоят спортивные разряды. А победители смогут заниматься в Детской юношеской спортивной школе Тобольского района на бесплатной основе.

Организаторы делятся, что проектом хотят привить молодежи любовь к здоровому образу жизни и, таким образом, решить проблему частых преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Отметим, что в июле 2019 года они провели первые соревнования: более 160 школьников приняли в них участие.

Отметим, на реализацию турнира организаторы выиграли 57 500 рублей в конкурсе проектов "Моя идея".

"Молодые люди часто интересуются спортом, и порой не у всех есть возможность систематично им заниматься. Речь идет не о профессиональном, а о массовом любительском спорте. Каждому хочется попробовать свои силы и испытать себя, делать это особенно приятно с командой, которая состоит из ваших друзей. Соревнования подобного плана способствуют приобщению к спортивному движению, возможно кто-то решит связать свою дальнейшую деятельность с этим направлением", — поделился с Moi-portal.ru Алексей Суворов, руководитель проекта "Моя идея".

На дальнейший путь развития проекта запланировано привлечение к физкультурно-спортивной деятельности не только несовершеннолетних, но и их родителей.