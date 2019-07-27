Выпускники ОСШОР Луизы Носковой успешно выступают на чемпионате России по летнему биатлону

Фото из Инстаграма Андрея Вьюхина

Чемпионат и первенство России по летнему биатлону проходят в тюменском Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 25-28 июля. Два выпускника ОСШОР Л.Н. Носковой заняли достойные места в спринтерских гонках.

25 июляв "Жемчужине Сибири" в рамках чемпионата России по летнему биатлону состоялись спринтерские гонки. В них принимали участие выпускники Областной специализированной школы олимпийского резерва Луизы Носковой.

Андрей Вьюхин среди юниоров занял шестое место, а Виктория Сливко в женских гонках финишировала второй.

Всего в соревнованиях принимают участие более 150 биатлонистов из 27 регионов России, в том числе спортсмены национальной сборной.

В рамках чемпионата также пройдет отбор на ЧМ-2019, который состоится с 21 по 25 августа в Раубичах.

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