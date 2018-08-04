Юный тюменец стал первым в заплыве через Тургояк

16:41 04 августа 2018
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i.ytimg.com
| Фото: i.ytimg.com

13-летний тюменец Богдан Якимович в прошлую субботу, 28 июля, вплавь преодолел озеро Тургояк в Челябинской области. Юноша проплыл 4,5 километра за 1 час 16 минут, показав лучший результат.

Всего в заплыве участвовало около 30 спортсменов спортсменов из Миасса, Уфы, Учалов, Тюмени и Екатеринбурга.

Богдан Якимович - участник объединения любителей зимнего купания "АквАйСпорт-Тюмень". Вода в озере достаточно холодная, а по качеству она близка к байкальской. Средняя глубина озера – 19,1 метра.

Организатором соревнований в третий раз стал хозяин "Уральской турбазы". Именно на ее территорию предстояло добраться смельчакам с самого крупного на озере острова Веры, пишет "Тюменская область сегодня".

Теги: плавание
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