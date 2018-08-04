Юный тюменец стал первым в заплыве через Тургояк

13-летний тюменец Богдан Якимович в прошлую субботу, 28 июля, вплавь преодолел озеро Тургояк в Челябинской области. Юноша проплыл 4,5 километра за 1 час 16 минут, показав лучший результат.



Всего в заплыве участвовало около 30 спортсменов спортсменов из Миасса, Уфы, Учалов, Тюмени и Екатеринбурга.

Богдан Якимович - участник объединения любителей зимнего купания "АквАйСпорт-Тюмень". Вода в озере достаточно холодная, а по качеству она близка к байкальской. Средняя глубина озера – 19,1 метра.

Организатором соревнований в третий раз стал хозяин "Уральской турбазы". Именно на ее территорию предстояло добраться смельчакам с самого крупного на озере острова Веры, пишет "Тюменская область сегодня".

