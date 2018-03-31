Трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию в Тюмени вслепую поднимется на трассу

Трехкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин бросил вызов Николаю Кузовлеву – трехкратному обладателю Кубка мира по ледолазанию: 31 марта в легкоатлетическом манеже спортсмены будут соревноваться в лазании на скорость на 15-метровой эталонной трассе. Для того, чтобы уравнять позиции спортсменов, Станислав пробежит трассу с завязанными глазами.

Один из лидеров российского скалолазания, тюменец Станислав Кокорин, помимо спортивной карьеры занимается ведением видеоблога, одной из популярных тем его блога стал проект "Чужой на эталоне". Станислав приглашает тюменских представителей различных видов спорта попробовать себя в скалолазании. Действие проекта разворачивается в легкоатлетическом манеже – на одном из самых больших скалодромов России.

В проекте уже попробовали себя 10 тюменских спортсменов:

• Сергей Абрамович – член сборной команды России по мини-футболу, МФК Тюмень;

• Владимир Ильницкий – МСМК по греко-римской борьбе;

• Севери Бадриев – МС по греко-римской борьбе;

• Екатерина Солонгина – чемпион мира по спортивной акробатике;

• Полина Вербицкая – чемпионка pole dance (танец на шесте);

• Данил Чаюн – победитель Всемирных игр – 2017 по спортивной аэробике;

• Елена Лизавенко – победитель УРФО по прыжкам в высоту;

• Сергей Девляшов – паркурщик, известный как Тюменский "человек-паук";

• Виктор Комов – КМС по гиревому спорту;

• Кристина Райская – пауэрлифтер.

За два месяца ведения проекта с прохождением трассы справились только двое из десяти приглашенных спортсменов. Следующим участником проекта станет трехкратный обладатель Кубка мира по ледолазанию Николай Кузовлев.

"Я три раза выиграл большой Кубок мира по скалолазанию в лазании на скорость, а мой товарищ Николай Кузовлев выиграл три Кубка мира в ледолазании, тоже в лазании на скорость. Пришло время выяснить, кто быстрее – ледолаз или скалолаз? В эту субботу я попробую пробежать 15-метровую трассу быстрее Николая, но чтобы уравнять позиции, я пройду трассу с завязанными глазами" – прокомментировал Станислав Кокорин.

Соревнования в скорости между скалолазом и ледолазом пройдут в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12). Начало в 14:00. Вход для зрителей свободный

11-15 апреля в Тюмени пройдет чемпионат и Кубок России по скалолазанию – 2018. Станислав Кокорин примет участие в чемпионате России в лазании на скорость, который пройдет в легкоатлетическом манеже 14 апреля.

Организаторами Чемпионата и Кубка России – 2018 по скалолазанию выступают Союз экстремальных видов спорта, Министерство спорта Российской Федерации, Федерация скалолазания России, департамент по спорту Тюменской области, Тюменская областная Федерация скалолазания. Генеральный партнер - ОАО "РЖД".