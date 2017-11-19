Пожилые жители села Ембаево сыграли в шашки и дартс

Двадцать пять представителей старшего поколения из села Ембаево Тюменского района стали участниками спартакиады для людей старше 55 лет. Об этом пишет "АиФ в Западной Сибири".

Участники состязались в шести видах спорта, из которых три входят в нормативы ГТО - отжимании, наклонах и качании пресса. Еще три - русские шашки, дартс и бросание мяча в корзину.

Среди тех, кто отозвался на призыв состязаться в силе, скорости и ловкости –20 женщин и 5 мужчин. Причем возраст, который позволял принимать участие в спортивной борьбе – 55 лет и более – у женщин, 60 и старше – у представителей сильного пола.

Организатором Спартакиады пожилых стал местный спорткомплекс, который планирует и впредь проводить такие состязания.