Пловчиха Софья Сподаренко завоевала шесть медалей на чемпионате УФО

11:10 01 ноября 2017
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Шесть наград завоевала спортсменка Центра спортивной подготовки Софья Сподаренко на чемпионате Уральского федерального округа по плаванию в Ревде.

Тюменка выиграла два золота — на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, три серебряные медали — на комплексной стометровке, на дистанции 50 метров брассом и в эстафете 4×100 комплексом, одну бронзовую — в эстафете 4×100 метров вольным стилем.

Состязания проходили с 23 по 26 октября, они стали отборочными перед чемпионатом России, уточнили в ГАУ ТО ЦСП.

Фото: ЦСП72

Теги: плавание
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