В Увате стартовали соревнования по парашютному спорту

Более пятидесяти спортсменов из разных городов России принимают участие во Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту, которые проходят в эти дни в Увате. За звание победителя борются три уватские команды, а также спортсмены из Сургута, Мегиона, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и других городов, пишет "Вслух.Ру".

Соревнования включают в себя парашютно-атлетическое многоборье и состязания на точность приземления. В многоборье проводятся отдельные соревнования для мужчин и женщин, а в точности приземления разыгрывается кубок главы администрации Уватского района.

В точности приземления участвуют команды из 4 человек - 3 мужчин и одна девушка. В многоборье у девушек команды состоят из 2 человек, у мужчин - из 3. Многоборье состоит из 4 упражнений - групповой и индивидуальной точности приземления, бега и плавания. Мужчины в многоборье бегут 3 километра, девушки - 1,5 км, проплыть же всем предстоит по 100 метров вольным стилем.