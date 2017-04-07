Мотогонщики из Тюмени поборются за международный Кубок Содружества

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" Виктория Иванова и Максим Копылов примут участие в первом этапе международного турнира "Кубок Содружества по мотокроссу". Соревнования пройдут 9 апреля в Бишкеке (республика Кыргызстан).

Как рассказали в городском департаменте по спорту, Виктория является многократным победителем и призером чемпионатов города Тюмени, победителем Кубка мотоциклетной федерации России среди женщин 2015 года. Максим, еще будучи юниором, является многократным победителем этапов первенства Сибирского федерального округа по мотоциклетному кроссу. Для тюменских мотогонщиков этот турнир станет первым, несмотря на то, что он проходит второй год подряд.

"В первую очередь, важно, чтобы ребята получили опыт участия в турнире международного масштаба. Мы не требуем от них невозможного, потому что объективно понимаем, что для подготовки на месте, в Киргизии, у них слишком мало времени. А условия отличаются от наших: там уже лето, а у нас ребята тренировались в условиях зимы. Поэтому тренеры дали установку – "вкатиться", испытать трассу и немного поберечь силы, чтобы потом выложиться на 100 процентов нашем этапе, который пройдет в Омской области", - прокомментировал председатель РОО "Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области" Андрей Утусиков.

Добавим, в соревнованиях примут участие более 150 сильнейших спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстан и России.