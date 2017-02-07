В Тюмени "Лыжню России" перенесли на весну

09:00 07 февраля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: группа "Лыжня России в Тюмени" "Вконтакте"

В Тюмени из-за приближающихся холодов массовую гонку "Лыжня России" перенесли с 11 февраля на 4 марта. Место и время проведения соревнований прежние. Они пройдут на стадионе ГАУ Северного Зауралья (Рощинское шоссе, 2), старт соревнований в 10.30, торжественное открытие в 12.00.

Заявки на участие в "Лыжне России", а также необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справка-допуск врача) будут приниматься 1 и 2 марта с 10 до 18 часов, 3 марта с 10 до 20 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (МАУ ДО СДЮСШОР № 2), сообщают в тюменском департаменте по спорту и молодежной политике.

Теги: Лыжня России , лыжные гонки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2017