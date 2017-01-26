На "Лыжне России" тюменцы смогут сдать нормативы ГТО

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" пройдет 11 февраля на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).

Праздник откроют спортивные забеги на 5 км, которые стартуют в 10:30. В 10:45 на лыжную трассу выйдут покорители дистанции в 10 км. Торжественная церемония открытия соберет гостей в 12:00. Сразу после нее будет дан старт массовому забегу на дистанции 1 км. Среди его участников представители власти, депутаты городской и областной дум, титулованные спортсмены, студенты, школьники, воспитанники детских садов, семейные команды, коллективы предприятий и организаций города.

Кроме того, участники мероприятия смогут попробовать выполнить норматив комплекса "ГТО" в дисциплине "Бег на лыжах". А самых маленьких тюменцев ждут веселые старты.

Заявки на участие в "Лыжне России", а также необходимые документы (паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку-допуск врача) принимаются 8 и 9 февраля с 10 до 18 часов, 10 февраля с 10 до 20 часов по адресу: ул. Луначарского, 10 (СДЮСШОР № 2). Справки по телефону: 684-512.