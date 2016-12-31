В регионе становится больше мастеров спорта

Свыше 650 миллионов рублей выделено из регионального бюджета на подготовку спортивного резерва и развитие спорта высших достижений в 2016 году. Средства направлены на поддержку талантливых детей и молодежи, проходящих подготовку в составе сборных команд региона и участвующих в межрегиональных и всероссийских мероприятиях, пишет "Вслух.ру".

На базе одиннадцати учреждений спорта свое спортивное мастерство совершенствуют более 300 спортсменов в 20 видах спорта. По результатам выступлений на областных, всероссийских и международных соревнованиях 724 спортсмена выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, 47 человек — мастера спорта России, 1 человек — мастера спорта России международного класса, 3 человека — заслуженного мастера спорта России.