На улице Дамбовской в Тюмени ограничат движение в ночь на 6 октября

В связи с проведением работ по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода на улице Дамбовская, в районе развязки с улицей Мельникайте, с 23:00 5 октября 2024 года до 04:00 6 октября 2024 года местного времени будет ограничено движение транспортных средств.

Новый надземный пешеходный переход обеспечит безопасность пешеходов на участке с высокой интенсивностью движения и повысит пропускную способность транспортной развязки.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам в период выполнения работ и соблюдать требования дорожных знаков.