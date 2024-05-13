Неделя в Тюмени начнется с дождя, дальше - ясная погода

По прогнозам синоптиков, начавшаяся неделя обещает быть сухой, малооблачной и немного теплой.

Сегодня, 13 мая, в городе от + 8 градусов днем, местами ливневые дожди, грозы, возможен град, усиление ветра, порывы до 20 м/с.

Во вторник, 14 мая, днем теплее - до +10, ночью около +1. В среду в дневные часы до +11, ночью +1. Четверг и пятница, 15 и 16 мая, ясная погода, днем до +16 +18 градусов, ночью от +2 до +8.

В субботу, 17 мая, с утра возможен небольшой дождь, днем солнечно, +14, ночью +8. В воскресенье, 18 мая, ясная погода, воздух прогреемся до +17.