Ограничения на движение транспорта по трассе Курган-Омск в Тюменской области сняты

Ограничения в движении на федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области сняты, однако аряды ДПС продолжают усиленно патрулировать участок трассы с с 479-го по 498-й километры.
Дорожные условия пока остаются сложными. Госавтоинспекция рекомендует отложить вечерние и ночные поездки по этой автодороге, а также сбавить скорость.
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