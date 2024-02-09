Ограничения на движение транспорта по трассе Курган-Омск в Тюменской области сняты

18:39 09 февраля 2024
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Ограничения в движении на федеральной автодороге Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области сняты, однако аряды ДПС продолжают усиленно патрулировать участок трассы с с 479-го по 498-й километры.

Дорожные условия пока остаются сложными. Госавтоинспекция рекомендует отложить вечерние и ночные поездки по этой автодороге, а также сбавить скорость.

Теги: ГИБДД Тюменской области , Курган , ограничение движения , Омск
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