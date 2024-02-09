Небольшой снег и морозные ночи прогнозируют синоптики тюменцам на выходные

В предстоящие выходные в Тюменской области местами возможны небольшие снегопады, переменная облачность. Днем ожидается от -16 до -10 °С, в ночь с субботы на воскресенье возможно похолодание до -24 °С. Ветер западный в субботу и северо-западный в воскресенье с порывами до 11-12 м/с.
Сегодня, 9 февраля, на территории региона облачно, небольшой снег, местами умеренный, ветер юго-западный с порывами до 16 м/с в отдельных районах. Днем воздух прогреется до -3 °С.
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