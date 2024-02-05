Погода в Тюмени: снег с дождем и похолодание к выходным

Пасмурная погода, снег с дождем, порывы ветра до 9-13 м/с и около +1- 0 ºС – такую погоду синоптики обещают тюменцам в первую половину наступившей недели.

В четверг также пасмурно, но похолодает до -3 ºС и снегопад.

В пятницу переменная облачность, вероятность осадков сохранится. Днем до -9 ºС, ночью около -17 ºС.

В субботу такая же погода, но холоднее на пять градусов: днем до -14 ºС, ночью - до -20 ºС.

В воскресенье переменная солнечность, днем около -13 ºС.