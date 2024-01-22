Предстоящая неделя в Тюмени не будет морозной

По данным Гидрометцентра, четвертая декада января в Тюмени обойдется без морозов. Минимальная температура воздуха днем - до -13 °С - ожидается во вторник, 23 января. Морозными также будут ночи с понедельника на вторник и с субботы на воскресенье - до -20 °С.

Самый теплый день понедельник: днем до -6 °С, временами небольшой снег. В остальные дни в светлое время суток, за исключением вторника, - около -10 °С. Осадки вероятны в пятницу и субботу.