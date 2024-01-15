В Тюмени к Крещению потеплеет

Постепенное повышение температуры воздуха к концу недели обещает тюменцам Росгидрометцентр: по данным службы, к субботе в городе потеплеет до -6 °С, небольшие снегопады возможны в четверг и воскресенье.

В понедельник, 15 января, при переменной облачности максимальная температура дня -14 °С, ночью -19 °С.

Во вторник, 16 января, днем также около -14, но пасмурно, ночью до -16 °С.

В среду, 17 января, днем -11 °С, ночью около -13 °С.

В четверг, 18 января, днем теплее на градус — -10 °С, но ночью похолодает до -18 °С.

В пятницу, 19 января, морозов тоже не обещают: максимальная температура дня -9 °С, ночью около -10 °С.

В субботу и воскресенье, 20-21 января, днем до -6 °С.