Федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск закрыта на двух участках из-за снегопада

Движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр закрыто для всех видов транспорта с 13:00. В Югре трасса Тюмень-Ханты-Мансийск перекрыта с 643-го по 696-й километр, соьбщите ГИБДД ТО.

Утром сообщалось, что безопасность дорожного движения на трассе снизилась из-за снегопада и плохой видимости.