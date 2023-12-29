Федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск закрыта на двух участках из-за снегопада

14:19 29 декабря 2023
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Движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области с 310-го по 542-й километр закрыто для всех видов транспорта с 13:00. В Югре трасса Тюмень-Ханты-Мансийск перекрыта с 643-го по 696-й километр, соьбщите ГИБДД ТО.

Утром сообщалось, что безопасность дорожного движения на трассе снизилась из-за снегопада и плохой видимости. 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ограничение движения
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