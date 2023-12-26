На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск идет снег с дождем

09:49 26 декабря 2023
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Не северной трассе второй день подряд сложные погодные условия. Так, с утра на 229-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск идет дождь, начинается снегопад.

Наряды ДПС в усиленном режиме несут службу на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. Для стабилизации аварийной обстановки в Уватский и Тобольский районы направлены наряды специализированного взвода полка ДПС.

Накануне около ста км дороги в Уватском районе было перекрыто из-за сильного гололеда и дождя. После обработки трассы наряд специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции обеспечивал безопасность дорожного движения, сопровождая колонну большегрузов через этот участок трассы.

Теги: безопасность дорожного движения
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