В Тюмени строят семиметровую ледовую крепость

16:00 25 декабря 2023
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Фото Сергея Елесина, https://t.me/visittyumenn

Ледяной замок с фигурами драконов возводят на площади 400-летия Тюмени.

Крепость высотой 7 метров будет украшена ледовыми плитами. У входа в замок будут установлены фигуры драконов, а на территории замка будет герб Тюмени и чаши-ловушки. А главным персонажем станет металлический дракон. Закончить строительство планируют к 28 декабря, когда состоится открытие главной елки, пишет Visit Tyumen.

Теги: ледовый городок
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