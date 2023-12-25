В Тюмени строят семиметровую ледовую крепость

Ледяной замок с фигурами драконов возводят на площади 400-летия Тюмени.
Крепость высотой 7 метров будет украшена ледовыми плитами. У входа в замок будут установлены фигуры драконов, а на территории замка будет герб Тюмени и чаши-ловушки. А главным персонажем станет металлический дракон. Закончить строительство планируют к 28 декабря, когда состоится открытие главной елки, пишет Visit Tyumen.
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