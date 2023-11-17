В ряде районов Тюменской области в субботу выпадет снег

В юго-восточных районах Тюменской области в субботу, 18 ноября, возможно ухудшение погоды, предупреждает ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.

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