В ряде районов Тюменской области в субботу выпадет снег

13:44 17 ноября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В юго-восточных районах Тюменской области в субботу, 18 ноября, возможно ухудшение погоды, предупреждает ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.

Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами отложение мокрого снега, ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, метель.

Теги: МЧС , прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2023