В ряде районов Тюменской области в субботу выпадет снег

В юго-восточных районах Тюменской области в субботу, 18 ноября, возможно ухудшение погоды, предупреждает ГУ МЧС России региона со ссылкой на данные Тюменского ЦГМС.
Ожидается переменная облачность, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), местами отложение мокрого снега, ветер северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 19 м/с, метель.
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