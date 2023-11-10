Летевшие в Тюмень рейсы из Москвы и Дубая ждут погоды в аэропорту Екатеринбурга

19:05 10 ноября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени установился туман, в связи с ухудшением метеоусловий на прилет задержано несколько рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Ранее сообщалось, что самолеты Ютэйра из Москвы (Внуково), Дубая и Красноселькупа находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург).

На данный момент на онлайн-табло, помимо перечисленных, отражается задержка рейсов из Ноябрьска, Екатеринбурга, Салехарда и Сургута. Рейс из Красноселькупа отменен. 

Теги: аэропорт , Рощино
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2023