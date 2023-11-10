Летевшие в Тюмень рейсы из Москвы и Дубая ждут погоды в аэропорту Екатеринбурга

В Тюмени установился туман, в связи с ухудшением метеоусловий на прилет задержано несколько рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.
Ранее сообщалось, что самолеты Ютэйра из Москвы (Внуково), Дубая и Красноселькупа находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург).
На данный момент на онлайн-табло, помимо перечисленных, отражается задержка рейсов из Ноябрьска, Екатеринбурга, Салехарда и Сургута. Рейс из Красноселькупа отменен.
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