Летевшие в Тюмень рейсы из Москвы и Дубая ждут погоды в аэропорту Екатеринбурга

В Тюмени установился туман, в связи с ухудшением метеоусловий на прилет задержано несколько рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Ранее сообщалось, что самолеты Ютэйра из Москвы (Внуково), Дубая и Красноселькупа находятся на запасном аэродроме в Кольцово (Екатеринбург).

На данный момент на онлайн-табло, помимо перечисленных, отражается задержка рейсов из Ноябрьска, Екатеринбурга, Салехарда и Сургута. Рейс из Красноселькупа отменен.