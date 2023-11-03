Солнечные выходные обещают синоптики жителям Тюмени

В выходные в Тюмени от -5 °С в ночные часы до +4 °С днем, осадков не ожидается.
Сегодня пасмурно, днем около +3 °С, небольшой снег с дождем.
В субботу с утра пасмурно, днем ясно, около 0 °С, к ночи похолодает на пару градусов.
В воскресенье солнечно, утром и вечером около -4 °С, днем до -1 °С.
В понедельник (он тоже выходной) чуть потеплеет - днем до +2° С.
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