На улице Монтажников в Тюмени уберут наземный пешеходный переход

Для повышения безопасности дорожного движения и разделения пешеходных и транспортных потоков будет ликвидирован пешеходный переход на улице Монтажников в районе дома №8, сообщили в ГИБДД ТО.

На этой неделе подрядная организация приступит к установке ограждения. Светофор будет убран, а разметка стёрта.

Для безопасного перехода улицы пешеходы смогут воспользоваться подземным пешеходным переходом, который расположен ближе к улице Широтной в районе остановки "Детский сад №141".

В зоне регулируемого пешеходного перехода за последние три года зафиксировано несколько ДТП, в том числе с тяжёлыми последствиями для пешеходов.