На улице Монтажников в Тюмени уберут наземный пешеходный переход

Для повышения безопасности дорожного движения и разделения пешеходных и транспортных потоков будет ликвидирован пешеходный переход на улице Монтажников в районе дома №8, сообщили в ГИБДД ТО.
На этой неделе подрядная организация приступит к установке ограждения. Светофор будет убран, а разметка стёрта.
Для безопасного перехода улицы пешеходы смогут воспользоваться подземным пешеходным переходом, который расположен ближе к улице Широтной в районе остановки "Детский сад №141".
В зоне регулируемого пешеходного перехода за последние три года зафиксировано несколько ДТП, в том числе с тяжёлыми последствиями для пешеходов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru