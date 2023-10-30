В Тюмени на столбы установили имитацию проблесковых маячов ГИБДД

Пять шериф-балок установлено на Обходе города Тюмени, одна смонтирована на дороге в аэропорт Рощино, а в целом до конца года на дорогах региона их будет установлено 26 - все ради безопасности дорожного движения, сообщили в ГУС ТО.
Шериф-балки имитируют проблесковые маячки автомобилей ГИБДД, чем привлекают внимание водителей и повышают их концентрацию. Опыт других регионов показывает, что установка таких систем профилактики ДТП значительно повышает безопасность на дорогах. Подобные системы также появились на всех дорогах опорной сети региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru