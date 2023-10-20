В выходные в Тюмени может пойти снег

09:00 20 октября 2023
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Предстоящие выходые дни будут прохладыми и малосолнечными, но зато без осадков, обещают жителям Тюмени синоптики. 

В пятницу, 20 октября, пасмурно, максмальная температура днем +7 °С, ночью +3 °С.

В суббботу, 21 октября, днем облачно, к вечру пояснится. Днем +6 °С, ночью +1 °С.

В воскресенье, 22 октября, днем возможен неольшой мокрый снег и холодно - днем около 0 °С, по ночам до -1 °С

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