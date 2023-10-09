Жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра

14:58 09 октября 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

10 октября ночью на юге Тюменской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно дождь), в юго-восточных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +2...+7 С.

Днем 10 октября прогнозируется небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +5...+10 С, местами до +15 С.

Теги: прогноз погоды
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2023