Жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра

10 октября ночью на юге Тюменской области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (преимущественно дождь), в юго-восточных районах местами сильный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура +2...+7 С.

Днем 10 октября прогнозируется небольшой дождь, ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +5...+10 С, местами до +15 С.