Движение по трассе Тюмень-Омск проконтролируют с помощью беспилотников

Беспилотные летательные аппараты работают на тюменских федеральных трассах, на этой неделе они выявляют опасные нарушения правил дорожного движения на автодороге Тюмень-Омск в Ишимском районе, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Отмечается, что аварийная обстановка на федеральных автодорогах остается сложной. Ежедневно здесь фиксируется до трех ДТП, основная причина которых – выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости.

Наряды ДПС несут службу на всех участках трасс. Инспекторы специализированного взвода полка ДПС ГИБДД сегодня работают в Ярковском районе на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск и в Исетском районе на автодороге Курган-Тюмень.