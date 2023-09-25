В Тюмени ожидается похолодание

Самым теплым днем наступившей недели станет понедельник, 25 сентября - днем д +24 °С, самой холодной и дождливой обещает быть суббота, 30 сентября, - днем около +12 °С.

На неделе днем преимущественно облачно, кратковременные осадки возможны во вторник, 26 сентября, и пятницу, 29 сентября. Со вторника по пятницу днем около +15 - +17 °С, в ночные часы - +5 - +9 °С. В воскресенье потеплеет до +20 °С.