В Тюмени ожидается похолодание

09:00 25 сентября 2023
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Самым теплым днем наступившей недели станет понедельник, 25 сентября - днем д +24 °С, самой холодной и дождливой обещает быть суббота, 30 сентября, - днем около +12 °С.

На неделе днем преимущественно облачно, кратковременные осадки возможны во вторник, 26 сентября, и пятницу, 29 сентября. Со вторника по пятницу днем около +15 - +17 °С, в ночные часы - +5 - +9 °С. В воскресенье потеплеет до +20 °С.

Теги: прогноз погоды
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