Тюменцам обещают солнечную и теплую погоду

Предстоящая неделя будет солнечной и теплой в Тюмени, минимальная температура воздуха возможна в среду - днем до +15 °С, максимальная - до +24 °С - в воскресенье.

В понедельник, 18 сентября, воздух прогреется до +22 °С, солнечно.

Во вторник, 19 сентября, днем до +20 °С переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В среду, 20 сентября, ясная, но прохладная погода - днем лишь до +16 °С.

В четверг, 21 сентября, тоже солнечно, но теплее - до +19 °С.

В пятницу, 22 сентября, пасмурно, до +20 °С, небольшой дождь.

В субботу, 23 сентября, ясно, но прохладно - в утренние часы около + 6 °С, днем до +16 °С.

В воскресенье, 24 сентября, днем до +24 °С, солнечно.