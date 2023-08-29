Жителей Тюменской области предупредили об ухудшении погоды

09:00 29 августа 2023
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Сегодня в Тюменской области местами  возможны кратковременные дожди и ветер 6-11 м/с с порывами до 17-19 м/с, сообщает информцентр правительства ТО.

По данным синоптиков, в Тюмени во вторник пасмурно, небольшие осадки возможны во второй половине дня, порывы ветра - до 9 м/с. Утром в городе наблюдается туман.

При сильном ветре стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. При возникновении происшествий звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112.

Теги: дождь , прогноз погоды
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