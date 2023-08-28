В центре Тюмени в День знаний на полдня перекроют движение

В связи с праздником ТИУ в честь Дня знаний на Центральной с 8 до 13 часов приостановят движение автотранспорта на автомобильной дороге по улице Володарского на участке от улицы Водопроводная до улицы 8 Марта.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения, соблюдать Правила дорожного движения РФ. Схемы объезда - улицы Республики, Хохрякова и Орджоникидзе.