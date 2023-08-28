Последние дни августа в Тюмени могут стать дождливыми

Понедельник в Тюмени может оказаться единственным сухим днем не неделе - в остальные дни синоптики обещают жителям областной столицы дожди различной интенсивности.

В понедельник, 28 августа, солнечно, днем воздух прогреется до +20 ºС, ночью около +10 ºС.

Во вторник, 29 августа, в первой половине дня переменная облачность, +19 ºС, в ночные часы около +14 ºС, небольшой дождь.

Среда, 30 августа, - дождливый и холодный день: воздух прогреется длишь до +14 ºС.

В четверг, 31 августа, с утра пасмурно, полудню при прояснении потеплеет до +19 ºС. Вечером возможен небольшой дождь.

В пятницу, 1 сентября, днем малооблачно, есть вероятность небольших дождей и лишь около +14 ºС.

В выходные вероятность осадков сохранится, но потеплеет: 2 сентября днем около +20 ºС, 3 сентября - до +23 ºС.