Дожди и прохлада ожидаются в Тюмени на предстоящей неделе

Синоптики прогнозируют, что дождливыми на неделе будут пят дней - осадков не ожидается лишь во вторник и пятницу.
Понедельник, 21 августа, облачно, наиболее интенсивный дождь вероятен после полудня, в утренние и вечерние часы возможны небольшие осадки. Воздух днем прогреется до +16 °С.
Во вторник, 22 августа, сухо, малооблачно, днем до +20 °С.
В среду, 23 августа, днем также до +20 °С, облачно. Вечером может пойти небольшой дождь.
В четверг, 24 августа, в утренние часы вероятность осадков сохраняется, в течение дня пасмурно. максимальная температура воздуха - +17 °С.
В пятницу, 25 августа, без осадков, ясно и солнечно, днем до +20 °С.
В субботу, 26 августа, весь день дожди, днем до +18 °С.
В воскресенье, 27 августа, осадки возможны во второй половине дня, +20 °С.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru