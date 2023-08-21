Дожди и прохлада ожидаются в Тюмени на предстоящей неделе

Синоптики прогнозируют, что дождливыми на неделе будут пят дней - осадков не ожидается лишь во вторник и пятницу.

Понедельник, 21 августа, облачно, наиболее интенсивный дождь вероятен после полудня, в утренние и вечерние часы возможны небольшие осадки. Воздух днем прогреется до +16 °С.

Во вторник, 22 августа, сухо, малооблачно, днем до +20 °С.

В среду, 23 августа, днем также до +20 °С, облачно. Вечером может пойти небольшой дождь.

В четверг, 24 августа, в утренние часы вероятность осадков сохраняется, в течение дня пасмурно. максимальная температура воздуха - +17 °С.

В пятницу, 25 августа, без осадков, ясно и солнечно, днем до +20 °С.

В субботу, 26 августа, весь день дожди, днем до +18 °С.

В воскресенье, 27 августа, осадки возможны во второй половине дня, +20 °С.