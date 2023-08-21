Почему на спелых томатах появляются трещины

Трещины на спелых плодах помидор явление частое. Опытный садовод Нина Щербакова рассказала, почему это происходит. Причин может быть несколько:

1. Нерегулярный режим полива. Во время жары грунт сильно пересыхает и влага, попавшая в него, очень быстро впитывается корнями томатов. В результате плоды начинают расти быстрее, и шкурка лопается. Когда плоды уже начинают созревать, полив лучше сократить до 1 раза в неделю, чтобы влага постепенно распределялась по всем частям растения.

2. Высокая температура воздуха. Когда температура в теплице может достигать +50 С рост плодов замедляется, кожица становится плотной, теряя свою эластичность и при дальнейшем росте плоды начинают трескаться.

3. Лишнее удаление листьев. Золотое правило томатов гласит, что за один раз можно с одного куста убрать лишь 3 листа. Когда убирается большее количество листьев, то вся влага, поступающая в растение через корневую систему, распределяется неравномерно, и излишки идут в плоды, давая толчок к быстрому росту и соответственно дальнейшему риску растрескивания.

4. Сорта, неустойчивые к растрескиванию плодов. Обратить внимание, все ли сорта и гибриды растрескиваются, возможно есть все-таки те, которые менее или вообще не подвержены такому явлению и с этим условием нужно подбирать соответствующие семена на следующий сезон.

5. Перекормка растений азотом. В случае частого внесения в почву органических удобрений, содержащих в себе большое количество азота, происходит активный рост зеленой массы, а в последствии завязавшиеся плоды могут трескаться.

В случае обнаружения плодов с трещинами такие томаты нужно сразу снять и пустить на переработку, чтобы они не служили разносчиками заболеваний для других растений, сообщает Тюменская область сегодня.