В Тюмени в выходные возможны дожди

Небольшие дожди, переменную облачность и теплую погоду обещают синоптики тюменцам на 4 - 6 августа.

В пятницу малооблачно, днем небольшие дожди, воздух прогреется до +25 ºС, ночью около +20 ºС.

В субботу поимущественно солнечно, небольшой дождь возможен к полудню. Днем до +25 ºС, ночью +20 ºС.

В воскресенье днем около +24 ºС, небольшие дожди с утра, к вечеру возможен ливень.