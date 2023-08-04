В Тюмени в выходные возможны дожди

09:08 04 августа 2023
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Небольшие дожди, переменную облачность и теплую погоду обещают синоптики тюменцам на 4 - 6 августа.

В пятницу малооблачно, днем небольшие дожди, воздух прогреется до +25 ºС, ночью около +20 ºС.

В субботу поимущественно солнечно, небольшой дождь возможен к полудню. Днем до +25 ºС, ночью +20 ºС.

В воскресенье днем около +24 ºС, небольшие дожди с утра, к вечеру возможен ливень.

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