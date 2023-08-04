В Тюмени в выходные возможны дожди

Небольшие дожди, переменную облачность и теплую погоду обещают синоптики тюменцам на 4 - 6 августа.
В пятницу малооблачно, днем небольшие дожди, воздух прогреется до +25 ºС, ночью около +20 ºС.
В субботу поимущественно солнечно, небольшой дождь возможен к полудню. Днем до +25 ºС, ночью +20 ºС.
В воскресенье днем около +24 ºС, небольшие дожди с утра, к вечеру возможен ливень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru