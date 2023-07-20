Тюмени грозят повторением ливней и града

15:00 20 июля 2023
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Грозы, град и дожди прогнозируются в Тюменской области сегодня, 20 июля, о неблагоприятных погодных условиях в регионе предупредили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах - грозы, град. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем +24..+26 градусов, вечером +22..+25 градусов.

Теги: прогноз погоды
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