Тюмени грозят повторением ливней и града

Грозы, град и дожди прогнозируются в Тюменской области сегодня, 20 июля, о неблагоприятных погодных условиях в регионе предупредили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сегодня облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах - грозы, град. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем +24..+26 градусов, вечером +22..+25 градусов.