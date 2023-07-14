На окружной дороге Тюмени ведут восстановление насыпи у моста

13:00 14 июля 2023
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Фото - https://t.me/gibdd72

Из-за размыва произошло частичное разрушение на окружной дороге Тюмени по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте ведутся дорожные работы, движение транспорта ограничено по правой полосе протяженностью около 50 метров.

На участке специалистами установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час - 40 км/час. В Госавтоинспекции Тюменской области призывают водителей соблюдать требования дорожных знаков, при выборе скорости учитывать дорожные и погодные условия, видимость на дороге.

Теги: ограничение движения
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