На окружной дороге Тюмени ведут восстановление насыпи у моста

Из-за размыва произошло частичное разрушение на окружной дороге Тюмени по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. На месте ведутся дорожные работы, движение транспорта ограничено по правой полосе протяженностью около 50 метров.
На участке специалистами установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час - 40 км/час. В Госавтоинспекции Тюменской области призывают водителей соблюдать требования дорожных знаков, при выборе скорости учитывать дорожные и погодные условия, видимость на дороге.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru