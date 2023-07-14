В Тюмени за ночь выпала почти треть месячной нормы осадков

Специализированные организации в Тюмени ликвидируют последствия проливного ночного дождя - за ночь в городе выпало 30% июльской нормы осадков, сообщают в администрации Тюмени.

"В эту ночь в Центральном административном округе Тюмени откачали 240 кубометров воды, работало четыре машины. Днем последствия стихии продолжают ликвидировать шесть единиц спецтехники и столько же насосных станций. Воду откачивают у дома № 31 по Заречному проезду, а на улице Индустриальной и Юганском проезде вдобавок ко всему убирают упавшие деревья", - отмечается в сообщении.

В Ленинском округе тоже борются с подтоплением территорий, с улиц и дворов округа, на которых отсутствует ливневая канализация, воду откачивает спецтехника. "В настоящее время задействовано шесть илососов и семь мотопомп. Техника работает во дворе домов №№ 21-25 по улице Воровского, на улицах Александра Пушкина, Пражской, Кулибина, Малышева, Беляева. Инженеры квартальной инспекции обследуют имущественные комплексы округа, для того чтобы выявить и ликвидировать последствия разбушевавшейся стихии", - отмечают в администрации города.

В Калининском округе, где недавно горела кровля на многоквартирном доме № 51 по улице Луначарского непогода внесла коррективы в проведение строительно-монтажных работ на крыше. "С учётом прогноза погоды вчера со стороны управляющей компании были приняты меры по недопущению протечек не так давно пострадавшей в ходе пожара крыши. К сожалению, этого избежать не удалось. В диспетчерскую УК поступили заявки о подтоплении нескольких квартир. На данный момент мастера находятся на объекте и проводят обследование на предмет выявления причин протечек. С нашей стороны принимаются дополнительные меры по устранению мест подтоплений. Мы находимся на связи с жильцами многоквартирного дома", – прокомментировал ситуацию директор УК "ЗАПАД" Антон Криницын.