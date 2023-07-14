Выходные в Тюмени будут прохладными и пасмурными

09:14 14 июля 2023
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Жаркие солнечные дни в Тюмени сменились резким похолоданием - в выходные воздух прогреется лишь до +23 °С, вероятность небольших осадков есть и в субботу, и в воскресенье.

Сегодня в первой половине дня ливни грозы и до +20 °С, во второй - небольшие осадки, переменная облачность и потепление до +22 °С.

В субботу солнечно с утра, +23 °С, ближе к ночи возможен небольшой дождь.

В воскресенье в утренние часы дождь, пасмурно, максимальная температура дня + 20°С.

Теги: прогноз погоды
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