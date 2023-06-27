В Тюмени изменят схему движения автобусов на нескольких маршрутах

Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги "Обход г. Тюмени" с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 "п. ДОК – ул. Таллинская", № 9 "Центральный рынок – с/о "Лесник", № 99 "Областная библиотека – с/о "Ручеек" с сохранением прежних остановочных пунктов.

Также со 2 июля по этой же причине увеличится протяженность движения маршрута регулярных перевозок № 85 "ул. Федюнинского – мкр. Утешево". Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты "Учхоз", "ул. Троицкая", "Сельхозтехника", "Школа № 51", "ТЭМЗ", "ул. Авторемонтная", "ул. Аккумуляторная" в обратном направлении. Маршрут будет следовать по улицам Медовой и Селекционной в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты "ул. Селекционная", "Жилой район Краснолесье", "Больничный комплекс" в обратном направлении.

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В Тюменьгортрансе напоминают, что расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.